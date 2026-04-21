午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６３０、値下がり銘柄数は８６９、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、金属製品、電気機器など。値下がりで目立つのは医薬品、輸送用機器、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS