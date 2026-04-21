前立腺肥大症の治療には、薬物療法だけでなく、体への負担を抑えたMIST（低侵襲治療）やレーザー手術など、さまざまな手術法があります。それぞれ効果や適応、メリット・デメリットは異なり、症状や年齢、生活背景に応じた選択が重要です。そこで、手術の種類と選び方のポイントについて、きたじま腎泌尿器科クリニック 世田谷烏山院院長の北島先生に教えてもらいました。 ※2026年3月取材。 監修医師：北