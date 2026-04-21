気象庁によりますと、21日～23日にかけて、日本列島の広範囲に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？黄砂シミュレーション、今後の全国の天気 いつどこに、どれくらい飛んでくるかは画像の通りです。 「黄砂シミュレーション（21日）」「黄砂シミュレーション（22日）」「黄砂シミュレーション（23日）」「地方ごとの全国の天気」を画像で掲載しいています