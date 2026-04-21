仕事ができる人も、そうでない人も、髪は必ず伸びます。日々さまざまな業種・業界のお客様と接する中で、現役美容師の筆者は「仕事ができる人」にはある共通点があることに気づきました。（現役美容師・ライター操作イトウ）美容師から見た「仕事ができるお客様」とは？新年度を迎え、多くの企業で新体制がスタートしました。これを機に「今年度こそは仕事で活躍したい」と意気込んでいる方も多いのではないでしょうか。た