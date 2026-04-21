【その他の画像・動画等を元記事で観る】 浜田省吾ソロデビュー50周年を記念して、貴重な鼎談が実現した。 学生時代から浜田とともに歩み、半世紀にわたってマネジメントを担い、現在は浜田省吾らが所属する事務所・ロードアンドスカイの代表をつとめる高橋信彦氏、デビュー当時からライターとして、そして音楽評論家として浜田の歩みを追い続けてきた田家秀樹氏、さらにレーザータӦ