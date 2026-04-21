21日11時現在の日経平均株価は前日比598.70円（1.02％）高の5万9423.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は630、値下がりは869、変わらずは70。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を192.08円押し上げている。次いでＳＢＧ が179.41円、アドテスト が88.10円、フジクラ が52.50円、ファストリ が45.05円と続く。 マイナス寄与度は27.96円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、ＴＤＫ が14.58円、