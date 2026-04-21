ジェーシービーは4月16日、東京ディズニーランドで開催される貸切イベント「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」へ合計1,000名を招待するキャンペーンを開始した。本キャンペーンは4月16日〜5月15日の期間で実施されるとのことだ。“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー○最新作公開記念のスペシャルイベントを貸切で体験ディズニー&