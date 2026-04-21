2026年4月20日、台湾メディアのETtoday新聞雲は、日本東北沖の強震を受け、頼清徳（ライ・チンダー）総統がお見舞いメッセージを発表し、支援の用意があると表明したことを報じた。記事は、20日夕方に日本の東北沖で強い地震が発生し、津波警報が発せられたと紹介。当初マグニチュード（M）7．5とされた規模はM7．7に、震源の深さも10キロから19キロに修正され、地震のエネルギーが当初の推定よりも強力であったことを示したと伝え