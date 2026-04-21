ウォルト・ディズニー・ジャパン ホームエンターテイメントは、2026年5月20日にディズニー・アニメーション『スートピア2』のブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始するが、発売に先んじて、特典映像の一部をYouTubeにて公開した。これはデジタル配信開始（購入）を記念して提供されるものである。また、本日、4月21日は、蛇のゲイリーの日本語吹き替えを担当した下野紘の誕生日でもある。ブルーレイ＋DVD セットの価格