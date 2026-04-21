ロッキーズ戦の3回、右前打を放つドジャース・大谷。昨季からの連続試合出塁を52に伸ばした＝デンバー（共同）【デンバー共同】米大リーグは20日、各地で行われ、ドジャースの大谷はデンバーでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、三回に右前打を放って昨季からの連続試合出塁を52に伸ばした。一ゴロが失策を誘って塁に残った一回には、二盗を決めて今季初盗塁をマーク。試合は三回を終えて4―1でドジャースがリード。