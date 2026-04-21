【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】人口約5000万人の韓国で2024、25年と韓国プロ野球・KBOリーグの年間動員数が1000万人を突破した。昨季は1230万人を記録。今季も開幕から昨季を上回るペースで多くの人が球場を訪れている。野球人気の高さは地上波テレビ局の番組編成にも表れている。韓国の公共放送局・KBS2TVは、毎週金曜日のナイトゲーム1試合を試合開始から終了まで完全生中継している。番組タイトルは日本風に意