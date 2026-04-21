貸会議室大手ティーケーピーの社員だった女性が、同社の未公表情報を外部に漏らし、株のインサイダー取引に使われた疑いがあることが21日、関係者への取材で分かった。証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反容疑で調査している。