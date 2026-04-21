元テレビ東京で米ニューヨーク在住のフリーアナウンサー・大橋未歩（47）が21日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人とのプライベートショットを披露した。大橋は「ヒコと飲むと、何故かいつもお酒が美味しくて信じられない量をいつのまにか摂取してしまいます」と書き出し、お笑い芸人・ヒコロヒーとの写真をアップ。「幸せな悩みです」と伝えた。そして東京・歌舞伎町で飲んだことを明かし「春が来たなんて帰りに呟