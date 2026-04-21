松本幸四郎主演で映像化が続く時代劇専門チャンネルの『鬼平犯科帳』シリーズが、新たな盛り上がりを見せる。最新作として、市川染五郎主演の第8弾「本所の銕」と、松本幸四郎主演の第9弾「密告」が発表。5月26日・27日には東京・浅草公会堂で2夜連続のファンイベント、7月10日からはTOHOシネマズ日比谷ほかで2作をまとめた劇場上映も決定した。『鬼平犯科帳』「本所の銕」「密告」原作は、池波正太郎による累計発行部数3,000万部