ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２０日（日本時間２１日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に右前打を放ち、自己最長の５２試合連続出塁とし、１９２３年のベーブ・ルースのキャリアハイ超え、アジア出身選手記録に並んだ。相手先発はポストシーズンの２本を含み、３本塁打している左腕キンタナだ。初回先頭はカウント２―２からの７球目、内角の８１・１マイル（約１３０・５キロ）のス