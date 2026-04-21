TVS REGZAは2026年4月21日、オープンイヤータイプのイヤーカフ型イヤホン「レグザイヤホン RB-A1S」（以下、RB-A1S）を発表しました。市場想定価格は26,400円（税込）です。 ↑オープンイヤータイプのイヤーカフ型イヤホン「レグザイヤホン RB-A1S」を装着する、声優の小岩井ことりさん。 RB-A1Sは約5.6gの軽量設計、レグザシリーズと親和性の高いサウンド設計、音漏れを防止する設計の3つを追求したという完全ワイヤレスイ