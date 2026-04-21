Image: Incroci Milano こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。昼休みの外出。財布にスマホ、それに鍵、たった3つを持ち歩くだけなのに、なぜか両手がふさがってしまう…。そんな長年繰り返してきた三点セットの課題にも、ついに終止符を打てる可能性が見えてきました。今回ご紹介する「Panino Natuluxe（パニーノ・ナチュラックス）」は、緻密な収納