Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトン（英国）をレジェンドのジャン・アレジ氏（フランス）が擁護した。女優で世界的インフルエンサーでもあるキム・カーダシアンとの交際が大きな話題のハミルトンは、昨季フェラーリに電撃移籍。しかし、７度のＦ１チャンピオンも名門チームで思うような結果が得られず、各方面から批判が噴出していた。専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」も「ハミルトンは新たな環境に適応できず、状況