昨今なにかと流行りの「タイプリープ」と「転生」を合体させた強引設定が、吉と出るか、凶と出るか？4月14日（火）にスタートした『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）。《転生ヒューマンドラマ》と銘打たれ、主演の高橋一生が一人二役を演じることで話題を集めている。■かなり強引な設定だが、ちゃんと理由はあるのか？新興IT企業「NEOXIS」の創業社長・根尾光誠（高橋）は、業界トップに立つため、手段を選ば