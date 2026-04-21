【映画「ELDEN RING」】 2028年3月3日 公開予定 バンダイナムコエンターテインメントとA24は、アクションRPG「ELDEN RING」の実写映画を2028年3月3日にグローバルで公開すると発表した。 日本での公開については後日発表予定。撮影はIMAXで進行しており、「Ex Machina」などを手掛けたAlex Garland氏が脚本、監督を務める。Kit Connor氏やBen Whishaw氏らが出演するという。