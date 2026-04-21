広島は中日との開幕戦に1−5の9回に4点を奪って同点に追いつき、10回にサヨナラ勝ちするなど、開幕3連勝と好スタートを切ったが、現在6勝11敗の5位に沈む。課題は打線だ。昨季はチーム本塁打がリーグワーストの71、チーム得点はリーグ5位の441点だったが、今季もここまでチーム打率リーグワーストの.206、9本塁打、46得点と苦しい序盤となっている。打線は昨季首位打者、最高出塁率の二冠に輝いた小園海斗、ファビアン、モン