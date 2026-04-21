イングランド・プレミアリーグのブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が日本代表ＭＦ三笘薫（２８）の出場を明言した。三笘はゴールを決めたトットナム戦（１８日）で足を気にするそぶりを見せて途中交代。状態が不安視されていた。地元メディア「サセックス・ワールド」によると、指揮官は「少しけいれんを起こしただけだ。ウオーミングアップ中に少し違和感を抱いたようだが、ピッチ上では非常に効果的なパフォ