暑さや紫外線対策も意識したいこれからの季節は、おしゃれを楽しみながら快適に過ごせるアイテムを選びたいところ。そこで今回は、【ハニーズ】から登場しているUVカットや接触冷感など、春夏のお出かけに役立ちそうな機能付きアイテムをピックアップ。プチプラで気軽に取り入れやすいTシャツやパーカーなど、豊富なラインナップからお気に入りを見つけてみて。 着回しやすいベーシックTシャツ