愛猫とさらに『絆を深める』ための方法 1.「安心できる時間」を毎日つくる 猫との絆を深めるうえで最も大切なのは、「この人と一緒にいると落ち着く」と感じてもらうことです。特別なことをする必要はなく、静かに同じ空間で過ごす時間こそが信頼の土台になります。 たとえば、スマホを見ながらでも構いませんが、猫のそばに座ってゆったり過ごす習慣を作るだけでも十分です。猫は言葉よりも空気感に敏感なので、