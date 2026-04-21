季節の飾りものを、きちんと飾ろうと思うほど手が止まることはありませんか？ 今回は、筆者が毎年感じていた兜飾りとの向き合い方をご紹介します。 気が進まないまま迎える時期 5月が近づくと、毎年少しだけ気が重くなります。義実家からいただいた兜の飾りを出す時期だからです。 今年こそ早めにと思いながらも、気づけば4月の終わり。結局また、ぎりぎりで動き出します。 大切な品だと理解しているからこそ、きちんと