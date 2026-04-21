アル・アハリFWガレーノが神戸戦でゴラッソヴィッセル神戸は現地時間4月20日、サウジアラビアで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝でアル・アハリ（サウジアラビア）と対戦し。1-2で敗れて決勝進出を逃した。先制する展開だったが、“悪夢のような一撃”をきっかけに逆転を許した。神戸は前半30分、DF永戸勝也のフリーキックからFW大迫勇也がつないでFW武藤嘉紀が先制ゴールを決めた。やや攻め込まれ