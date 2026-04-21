初回視聴率はイマイチ振るわなかったものの、視聴者の期待値は高いようだ。北村匠海（28）主演のフジテレビ系月9「サバ缶、宇宙へ行く」。4月13日に放送された初回の平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は世帯6.0％、個人3.4％だったが、評価は案外悪くない。 【もっと読む】出口夏希の明るい未来…是枝裕和監督＆広瀬すずが絶賛する「22歳の新進女優」の魅力「第1話には《とんとん拍子すぎる》なんて声もありましたが、