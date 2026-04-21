日本代表の森保監督は18日、広島で行われたJリーグ百年構想リーグの広島と長崎との一戦を視察。「広島の父」と呼ぶ元広島GMの今西和男氏（16日死去・享年85）について「『良いサッカー選手の前に良い社会人であれ』という言葉が胸に残っている」と追悼。生前に「W杯では『おまえらしく戦ってこい』と言っていただいた」と話していた森保監督。6月11日に開幕する北中米W杯では、目標に掲げている優勝を目指して奮闘することを改め