25歳で社会人からドラフト4位でプロ入り。遅咲き左腕の増居翔太（トヨタ自動車）が19日の巨人戦でプロ初先発、初勝利を挙げた。【もっと読む】ヤクルトのドラフトは12球団ワースト華麗な経歴を持つ。滋賀県内屈指の進学校である彦根東で甲子園に2度出場。2年時の2017年夏に同校初勝利となる1勝を挙げると、18年春には花巻東との3回戦で九回までノーヒットノーランを演じた（試合は延長十回サヨナラ負け）。慶大に推薦入学後