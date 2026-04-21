築地銀だこの大人気「九条ねぎマヨ」シリーズから、「ゆずねぎポン」が期間限定で登場！徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した爽やかな味わいで、初夏にぴったりの“止まらないおいしさ”を体験できます☆ 築地銀だこ “九条ねぎマヨ”シリーズ「ゆずねぎポン」 価格：1舟8個入り お持ち帰り 810円（税込）／店内飲食 825円（税込）発売日：2026年4月28日（火）販売店舗：日本国内の築地銀だこ店舗 （一部