さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「おぱんちゅうさぎ」グッズが続々登場。今回は、「おぱんちゅうさぎ」のキュートな姿が描かれた、ランチタイムや日々のお買い物に活躍する保冷バッグやペットボトルケースなど全5種を紹介していきます☆ スケーター「おぱんちゅうさぎ」保冷バッグシリーズ 販売店舗：スケーター公式オンライン