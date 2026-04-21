記事ポイント電子航法研究所が2050年を見据えた「研究長期ビジョン（2026年版）」を策定。2026年4月21日に発表、SAFEの4方向と8つの研究テーマをロードマップ化。ドローンや空飛ぶクルマ、脱炭素時代の航空交通を支える道標に注目です。航空需要の回復や新しいモビリティの普及で、空の移動を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。そうした変化を見据え、電子航法研究所が2050年頃の航空交通システムのあるべき姿を示す「研究