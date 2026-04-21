きょうからあすにかけて、北日本から西日本の広い範囲で「黄砂」が予想されています。 【画像】黄砂はいつどこで飛来？ 北日本～西日本の広い範囲で… 最新の黄砂シミュレーション 気象庁によりますと、見通し距離は10キロ未満で、屋外では場所によっては黄砂が付着するなどの影響が予想されているということです。洗濯物や車への黄砂の付着にはご注意ください。 また、仮に視程が5キロ未満になった場合は、航空機