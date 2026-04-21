女優の綾瀬はるかが２０日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後７時）に出演。学生時代に交通事故に遭ったことを告白し、スタジオを騒然とさせた。世界中から集められた爆笑＆衝撃映像の数々を紹介する同番組。交通事故を危機一髪で逃れた映像の後に、司会の岩田絵里奈アナウンサーが「綾瀬さん、これは危なかったという危機一髪体験はありますか？」と尋ねた。すると綾瀬は「（映像と）同じような経