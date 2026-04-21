記事ポイント北与野駅徒歩2分の無人インドアゴルフ練習場が2026年5月22日に開業完全個室2打席で24時間年中無休、予約制で利用可能先着60名に会費無料やレッスン無料など先行入会特典を用意ゴルフ・ドゥが、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF北与野北口店」を2026年5月22日午前10時にオープンします。JR埼京線 北与野駅から徒歩2分、さいたま市中央区上落合のシティタワーさいたま新都心1階に開業。完全個室型ブースに加え、パタ