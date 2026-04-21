１９日、桂林市竜勝各族自治県金江村でファッションショーに参加したヤオ族の女性。（竜勝＝新華社配信／潘志祥）【新華社桂林4月21日】中国広西チワン族自治区桂林市竜勝各族自治県金江村で19日、紅ヤオ族（ヤオ族の支族）による年に一度の「長髪祭り」が開催された。人々は整髪の実演やファッションショー、民謡の掛け合い、踊りなどを楽しみ、旧暦3月3日の伝統的な祝日「三月三」を過ごした。１９日、桂林市竜勝各族自治県金