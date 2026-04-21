ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。今回「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約1万6400店で開催している。【写真】今日はなにもらえる？第3週対象商品一覧7日から27日まで、期間中、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券（レシートクーポン）を1枚も