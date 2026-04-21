21日、閣議後の会見において、小泉進次郎防衛大臣が自身のX投稿に関する質問に答えた。【映像】小泉大臣が回答した瞬間（実際の様子）記者は「小泉大臣は、19日にオーストラリアを訪問した様子をX（旧ツイッター）に投稿しましたが、豪海軍中将と齋藤聡海上幕僚長の親しい間柄について触れた一文で『軍人同士の友情』という表現をお使いになられました。自衛隊は国内法において軍隊ではないとされていますが、なぜ海上幕僚長を