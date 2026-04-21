7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、5月1日発売の『ESSE』6月号（扶桑社）に登場する。このほどインタビューページの写真とコメントの一部を先行公開された。【表紙カット】ピンクコーデ×メガネで春らしい七五三掛龍也料理が得意ではない七五三掛が、朝の情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）の金曜日の料理コーナー「七五三掛kitchen」に出演中。生放送での調理シーンや放送時のレシピは『ESSE』にも連載