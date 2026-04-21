元「光GENJI」の大沢樹生（57）と赤坂晃（52）が21日までにそれぞれ自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。赤坂は「【目指せ！7NOTES 〜いつかきっと〜】by RADIO LUSH | Travel TVポチッとするだけで全世界どこからでも聴けます〜ポチはXに投稿しています〜」と大沢樹生と共演しているラジオを告知。ゲスト出演した佐藤アツヒロも加わった3ショットを投稿し「1周年特別企画1時間でお送り