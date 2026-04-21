お笑いタレントの山田花子が20日、自身のアメブロを更新。次男の反応が「まぁまぁ」だったという夕食を公開した。【映像】山田花子の手料理（複数カット）山田は「失敗」というタイトルでブログを更新。この日の夕食にプルコギを作ったことを紹介し、品数豊富な食卓を披露した。次男のリアクションについては「まぁまぁって感じでした」と、少し控えめな反応だったことを明かした。続けて「それより私が前髪カットしたけどガ