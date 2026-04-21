藤井 風が日本時間19日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』の2週目に出演。2週目のライブパフォーマンスの中から「Prema」の映像が、同フェスのYouTubeチャンネルで公開された。【動画】藤井 風、『Coachella 2026』2週目パフォーマンスから「Prema」ライブ映像公開されたのは、コール＆レスポンスから始まるライブアレンジで展開される