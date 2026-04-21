通行車両を呼び止め、情報提供を求めるチラシを配布する静岡県警の捜査員＝21日午前、浜松市中央区2014年に浜松市中央区（旧西区）の住宅で無職曽根栄子さん＝当時（79）＝が首を切られ殺害された事件は、21日で未解決のまま発生から12年となり、静岡県警の捜査員らが事件現場近くの住宅街で情報提供を求めるチラシを配布した。事件は、14年4月21日午後7時ごろ、住宅の台所で死亡している曽根さんを、帰宅した長男が発見。曽根