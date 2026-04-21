お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、大胆に胸元を広げたレースクイーン姿に身を包み、サーキットで体当たりの“番組宣伝作戦”を仕掛けた。【映像】信子、胸元からまさかのお色気作戦（実際の様子）17日放送の『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』ではスーパーGTの2026シーズン開幕戦を特集。決勝を前に、岡山国際サーキットに現れたぱーてぃーちゃんの3人は、関係者に番組PR大作戦と題してマッチこと、KONDO RACINGの近藤