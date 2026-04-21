きのう三陸沖で発生した最大震度5強の地震と津波に関連してインターネット上の偽情報や誤情報について、林総務大臣が閣議後の会見で注意を呼びかけました。林芳正 総務大臣「インターネット上では、本地震・津波に関する根拠不明な情報が拡散する可能性があります。国民の皆様におかれましては、災害に関する情報については、政府、自治体や報道機関の情報で確認をしていただくようお願いをいたします」林総務大臣は、きのう