物価高が続くなか、母の日や父の日の予算は去年と同じ水準になりました。調査会社インテージの調査では、ことしの「母の日」の予算は5102円、「父の日」は4736円で去年と同じ水準になり、物価高の影響を受けにくいイベントだと分析されています。（※去年「母の日」5063円「父の日」4660円）一方、母親、父親がしてもらえるとうれしいこととして、最も多かったのは、「『ありがとう』と感謝を伝える」で、「家族で過ごす時間」も上