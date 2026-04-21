セリエBのチェゼーナとパレルモの試合でアクシデントが起こった。ドイツのレジェンド選手ユルゲン・クリンスマンの息子であるチェゼーナ所属のGKジョナサン・クリンスマンが、頚椎骨折で病院へ搬送された。アクシデントが起こったのは後半アディショナルタイム。パレルモが2点リードした状況で、クリンスマンはパレルモFWフィリッポ・ラノッキアと交錯。その際ラノッキアが後ろ足でクリンスマンの頭部を蹴ってしまったようだ。ピッ