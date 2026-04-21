2016年よりスタートしたペップ・グアルディオラ体制で黄金時代を築き、近年圧倒的な強さで数々のタイトルを獲得してきたマンチェスター・シティ。徐々に世代交代が進む中で黄金時代のメンバーも少なくなってきたが、ベルナルド・シウバも今シーズン限りで退団することが決まった。2017年にモナコからシティにやってきたシウバは類稀なるサッカーセンスとサッカーIQを武器にこれまで公式戦452試合に出場し、76ゴール77アシストを記