プレミアリーグ第33節、クリスタル・パレスとウェストハムの試合は0-0のスコアレスドローに終わった。ウェストハムは勝ち点1を積み上げ、勝ち点「33」となっている。これにより最下位ウォルバーハンプトンの降格が正式に決定した。ウルブズは勝ち点「17」だが、残り5試合を全勝したとしても17位ウェストハムの「33」を超えることはできなくなった。クラブは昨季、プレミア残留に導いたヴィトール・ペレイラ監督の元で今季をスター