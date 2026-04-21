バイエルンの会長ヘルベルト・ハイナー氏はブンデスリーガ2連覇を達成したヴァンサン・コンパニ監督の手腕と人柄を絶賛した。独『kicker』が報じている。第30節のシュツットガルト戦で4-2の勝利を飾ったバイエルンは今節敗戦した2位ドルトムントとの勝ち点差を「15」に広げ、4試合を残してリーグ優勝を決めた。2連覇達成のバイエルンは今シーズンも序盤から強さを見せ、25勝4分1敗、さらに109ゴール29失点と圧巻の成績でドイツ王者